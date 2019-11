Seddelen er den åttende i rekken av tusenlapper og har en bølge som hovedmotiv. På baksiden ser man horisonten på havet.

Trykker stadig færre tusenlapper

De fire første valørene i den nye seddelserie ble utgitt i 2017 og 2018. I dag var turen kommet til den siste.

Sentralbanksjef Øystein Olsen forteller at havet er gjennomgangstema på den nye seddelrekken som kommer til å vare i flere tiår.

– Vi har gjort et veldig viktig valg denne gangen. Vi har gått fra portretter av kjente personer til noe som kanskje er enda viktigere for nasjonen, nemlig havet.

Den formelle lanseringen fant sted på Akvariet i Bergen, hvor bergenserne også kunne veksle til seg en helt ny 1000-kroneseddel.

Den gamle utgaven av seddelen kan fortsatt brukes i ett år fra og med i dag.

BØLGE: Seddelen har en bølge som hovedmotiv, og på baksiden ser man horisonten på havet. Foto: Norges Bank/ NILS S. AASHEIM

Tusen kroner i dag er ikke det samme som det var for mange år siden. Seddelen brukes mindre enn før, mye grunnet at den ikke er tilgjengelig i minibanker på samme måte som før.

Det trykkes stadig færre tusenlapper. Mellom 2007 og 2008 var det om lag 26 millioner tusenlapper i omløp, i fjor var det nede i 14 millioner.

Den nye seddelrekken Ekspandér faktaboks Alle sedlene bærer motiver fra havet, og er basert på motivforslag fra Metric Design, Terje Tønnesen og Snøhetta. 50-kroneseddelen har et motiv som tar utgangspunkt i Utvær fyr i Solund kommune. Denne fyrstasjonen ble bygget i 1900 og er det vestligste punktet i landet.

100-kroneseddelen har et motiv av Gokstadskipet. Dette er Norges største bevarte vikingskip. Skipet er bygget cirka år 900 og ble funnet i en gravhaug i 1880.

200-kroneseddelen har et motiv av en torsk. I bakgrunnen ses sild og notmasker. Fiske har i århundrer vært en sentral del av inntektsgrunnlag og kultur langs norskekysten.

500-kroneseddelen har et motiv av redningsskøyta RS 14 «Stavanger», designet av Norges mest kjente båtbygger og konstruktør Colin Archer.

1000-kroneseddelen har et motiv som viser en bølge. Dette skal representere havet, og hvor viktig det er for den norske økonomien og hva havet betyr for klimaet. (Kilde: Norges Bank)

– Kunstnerisk lekkert og knallhardt viktig

I forbindelse med lanseringen av den siste seddelen i rekken, fikk sentralbanksjefen være med på et tokt med Havforskningsinstituttet (HI) sitt forskningsfartøy «Johan Hjort».

Toktet gikk fra Nordnes i Bergen, og underveis ble det demonstrert hvordan HI jobber med å innhente klimadata fra vannmassene.

Havforskningsdirektør Sissel Rogne er svært glad for valget av hovedmotivet på den nye seddelen.

– Det er så kunstnerisk lekkert men samtidig så knallhardt viktig at det får frem havets betydning for nasjonaløkonomien og klimaet.

Under tokten torsdag morgen fikk sentralbanksjefen og andre fra Norges Bank se hvordan HI driver havforskning. Blant annet målte de temperaturer i havet.

– Havet er viktig for klimaet, og temperatur er grunnlaget for å forstå havet og hvordan det nå endrer seg i et klimaperspektiv, sier Rogne.

VIKTIG Å FOKUSERE PÅ HAVET: Havforskningsdirektør Sissel Rogne er svært glad for valget av hovedmotivet på den nye seddelen. Foto: Erlend Astad Lorentzen / HI

Synker i verdi

Ifølge sentralbanksjef Olsen er tusenlappen som ble presentert i dag er verdt 25 prosent mindre enn tusenlappen for ti år siden.

– Og den første tusenlappen som kom i 1877, tilsvarte 1,35 ganger en årslønn. Hvis vi skulle hatt en sånn valør i dag, måtte vi hatt en 750.000-kroneseddel, sier Olsen