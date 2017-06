Lange køer på Flesland

Sikkerhetskontrollen på Flesland ble midlertidig stengt i 06.45-tiden etter at Securitas fant en hensatt PC i en åpen kasse. Politiet er på vei. – Securitas fant PC-en mistenkelig, og holdt tilbake noen passasjerer. Jeg er litt usikker på om de lar passasjerene gå gjennom igjen nå, men det gjenåpnes uansett snart. Det er ikke fare for at noe skal skje, sier politiets operasjonsleder Frode Kolltveit.