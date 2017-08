– Det er fantastisk å se folk stå i kø for å se folk smake rester, sier Odd Einar Aamot-Skeidsvoll

Trebarnsfaren var en av flere hundre som hadde tatt turen til Torgallmenningen i typisk bergensvær, for å smake, lukte og lære å bruke mat som er gått ut på dato.

– Maten smakte kjempegodt! Det er leit at vi kaster så mye. Jeg ser at mye mat havner i komposten hjemme hos oss. Vi får prøve å lage litt mindre porsjoner og kjøpe inn litt mindre, sier Aamot-Skeidsvoll.

Vil lære bergenserne å kaste mindre

Det er Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR) og Bergen kommune som står bak arrangementet.

– Hver av oss kaster 42 kilo med matavfall i året. Det vil vi gjøre noe med. Hvis det er en viktig ting du kan gjøre på hjemmebane, som er bra for klima og miljø, så er det å spise opp maten, sier Mette Nygård Havre, kommunikasjonssjef i BIR.

– KAST MINDRE: Kommunikasjonssjef i BIR Mette Nygård Havre håper hordalendingene vil kaste mindre mat. Foto: Ole-Andre Lagmandokk / NRK

Ved å la publikum få smake og lære av erfarne kokker hvordan man lager matretter av «gammel» mat, håper arrangørene å få bergenserense til å kaste mindre.

– Målet er at folk skal bli motivert av å ha vært her, og tar et tak selv for å redusere matsvinn. Matproduksjon og transport etterlater et stort klimafotavtrykk, sier Havre.

– Ikke stol på datomerkingen

Restauranten Pingvinen var en av restaurantene som delte ut gratis mat til våte vestlendinger.

– På Pingvingen prøver vi å bruke opp det vi har av råvarer. Datomerkingen er alltid er veiledende ting. Sjekk heller matvaren selv, lukt på den og smak på den. Det er økonomisk både for deg og miljøet, sier Atle Teige, leder av Pingvinen.

Han forteller at de delte ut mer enn tusen porsjoner lapskaus i løpet av dagen. Den smakte helt som vanlig, syns Oskar Voldsund.

– Det smaker ikke noe annerledes. Jeg tenker at det er utrolig at vi kaster så mye bra mat, så det er bra at de viser oss at det går an å spise mat som er gått ut på dato, sier Voldsund.

LANGE KØER: Mange tok turen for å smake gratis restemat. Foto: Ole-Andre Lagmandokk / NRK