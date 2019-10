Lange køer etter tunnelstenging

Det er lange køer på E16 og fylkesvei 580 Grimesvingene etter at Arnanipatunnelen stengte torsdag formiddag. Tunnelen er stengt på grunn av løst lysarmatur. For tyngre kjøretøy er det manuell dirigering i et felt. Omkjøring for vanlige biler er via Garnes.