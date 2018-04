Lange avstandar mellom bilane

Politiet har reist frå Trengereid igjen, etter å ha dirigert den store køen på E16 inn mot Bergen. Patruljen melder tilbake at mange held låg fart i køen og at det difor er lange avstandar mellom køyretøya. Politiet oppfordrar til å flette i rundkøyringa og tette lukene for å få betre flyt.