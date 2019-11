Lagde bråk på kjøpesenter

To menn i 20-årene er satt i drukkenskapsarresten etter at de lagde bråk på Åsane senter. De to stjal, røyket inne, utløste brannalarmen og nektet å forlate stedet selv etter pålegg fra politiet. De er anmeldt for blant annet ordensforstyrrelse.