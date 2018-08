Låg i sjøen i ein halvtime

Dei to personane som var om bord i fritidsbåten som kantra i Kollevåg på Askøy, låg i sjøen i mellom 20 og 30 minutt før dei vart redda opp. – Då dei blei funne låg dei på kjølen av den kantra båten og var nedkjølte, seier operasjonsleiar Arve Samsonsen i Vest politidistrikt. Politiet er no på staden og gjer undersøkingar, og dei to vil etter kvart bli avhøyrde.