Lærerutdanningen stabil

Krav om karakteren 4 i matte gjorde at færre søkte lærerstudier i 2016. 27 055 søkte på lærerutdanning i fjor, mens det i år var 27 358 søkere. 10 401 av disse får tilbud om plass. Rektor ved Høgskulen på Vestlandet, Berit Rokne skriver i en pressemelding at de er fornøyde med at lærerutdanningen er attraktiv.