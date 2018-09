Jens Thoresen, pastor i Kristkyrkja på Stord, skrev mandag i et åpent Facebook-innlegg at kommende helgs pridefestival på Stord var å «hytte knyttnevene» mot Gud. Det skapte sterke reaksjoner.

Thoresen er også lærer på Stord ungdomsskule. Tirsdag kveld, etter at innlegget hadde blitt omtalt i en rekke medier, forsvant det fra Facebook.

– Det ble litt for mye å svelge unna. Det er den eneste grunnen. Jeg har ikke skiftet mening, sier Thoresen til Haugesunds Avis onsdag.

Han har ikke besvart NRKs spørsmål om hvorfor innlegget er slettet. Mye tyder imidlertid på at skoleledelsen sterkt har oppfordret til det.

– Har hatt samtaler med ham om innlegget

Rektor på Stord ungdomsskule, Anne Sissel Mugaas, skriver i en SMS til NRK at hun har «kommentert det hun ønsker» i saken. Men kommunalsjef Mariann Jacobsen Hilt, som har øverste ansvar for Stord-skolene, bekrefter at Thoresen ble kalt inn på teppet av skoleledelsen tirsdag formiddag.

– Vi har hatt samtaler med ham der innholdet i Facebook-innlegget blant annet var tema, sier Hilt.

Hun vil ikke si om kommunen ba ham om å fjerne innlegget, men bekrefter at samtaler med læreren ble avholdt før det ble slettet. Der fikk Thoresen tydelig beskjed om hva skoleledelsen mener om saken.

– Vi er opptatte av at Stord-skolen skal være et fellesskap der alle føler seg inkludert, og der det blant annet er rom for ulike meninger. Samtidig er det en utfordring når ansatte uttrykker meninger på en slik måte som det er gjort i dette Facebook-innlegget. Dette er meninger som er uttrykt veldig tydelig av en lærer, som noen kan oppleve som krenkende og som kan bidra til at noen ikke opplever seg som inkludert, sier Hilt.

INNLEGGET: Slik var innlegget, som nå altså er slettet. Foto: Skjermdump

Snakket med elevene

Skolesjefen vil ikke kommentere om innlegget vil få konsekvenser for læreren, fordi hun mener det er en personalsak. Hilt har vært i kontakt med læreren i dag. Han har ifølge skolesjefen gitt henne tillatelse til å videreformidle følgende:

– Han beklager måten dette er kommet ut på, og sier at han ikke ville lagt ut dette innlegget hvis han hadde visst hva som hadde skjedd. Han beklager at noen kan føle seg krenket av det han har skrevet, sier Hilt, selv om Thoresen selv altså ikke virker å uttrykke anger gjennom uttalelsene til Haugesunds Avis.

Onsdag har skoleledelsen også snakket med elevene om Facebook-innlegget.

– Det var vært tatt opp i klassene, der det har vært sagt at dette ikke er skolen sine meninger, forteller kommunalsjefen.

– Langt innenfor det en lærer kan ytre

Læreren har fått kritikk fra flere hold etter innlegget. Stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp) mener i et leserinnlegg i Haugesunds Avis at det «vitner om en uakseptabel intoleranse».

Vebjørn Selbekk, redaktør i den kristne avisen Dagen og kjent for publisering av Muhammed-karikaturene, sier Thoresens innlegg etter hans mening er «langt innenfor grensen for hva en lærer kan ytre seg om offentlig».

– Pridemarsjen er i stor grad et politisk arrangement, og det er det han ytrer seg om – ikke homofile. Det at han er ungdomsskolelærer gjør at dette får stor oppmerksomhet. Men ytringsfriheten gjelder også for ungdomsskolelærere utenfor klasserommet. I klasserommet er det klart at han ikke kan hevde disse synspunktene, sier Selbekk.

Han advarer sterkt mot å innføre et «yrkesforbud på meninger», og tror heller ikke elevene tar skade av innlegget.

– I dagens verden møter ungdomsskoleelever ulike synspunkter hele tiden, og en må også lære seg å forholde seg til at man har ulike synspunkter på et arrangement som pride, sier Selbekk.