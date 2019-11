Lærer dømt for vold mot sønn (6)

En mannlig lærer i 50-årene i Bergen er dømt til 60 dagers fengsel for vold mot sin seks år gamle sønn, skriver BA. Faren ble sint fordi sønnen ikke plukket opp en bleie fra gulvet, og slo gutten flere ganger i ryggen med bleien. Saken ble kjent etter at gutten fortalte på skolen at han ble slått hjemme.