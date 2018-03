Kvinnherad felte flest hjort

Det vart felt 8200 hjort i Hordaland under jakta. Det er 720 fleire enn i 2016/2017. 1057 av desse vart felte i Kvinnherad, som dermed toppar statistikken over kvar det vert felt flest dyr i landet. Totalt vart felt 42 500 dyr under hjortejakta.