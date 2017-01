Donald Trump møter motbør i løpet av sin første hele dag av sitt presidentskap.

Demonstrasjonen «Women's March» holdes i 300 byer i 30 land. I Norge er det kvinnemarsjer i Oslo, Bergen og Trondheim.

– Det er en fortsatt alvorlig situasjon for kvinner i verden. Vi trodde likestillingen hadde nådd mye lenger enn det den har gjort, og vil nå demonstrere mot negative holdninger mot kvinner, sier initiativtaker til kvinnemarsjen i Bergen, Monika Dentale.

Hun opprettet et arrangement på Facebook, og håpte på at et trettitalls mennesker skulle dukke opp. Nå har 1500 brukere meldt sin interesse for arrangementet.

– Jeg tenker at det var veldig viktig at Trump ble valgt til president i USA, fordi at da får vi forståelse for at det er mange mennesker som synes at slike holdninger er helt greit, eller at de støtter slike holdninger. Det er opprørende for meg som kvinne, og som mor til to unge jenter, sier initiativtaker til kvinnemarsjen i Bergen, Monika Dentale.

INITIATIVTAKER: Monika Dentale har tatt initiativ til kvinnemarsjen i Bergen. Hun mener at Trumps innsettelse er en vekker. Foto: Privat

Strikket luer for å vise støtte

Anja Liseth og Iren Dyngeland valgte en litt annerledes måte å demonstrere på. De skal gå i marsjen, iført rosa toppluer.

– Jeg liker å møte opp og bry meg, men likevel være en i mengden. Ved å strikke luer kan man vise hva man mener, uten å holde opp paroler og slike ting. Det hadde vært kult å se et hav av rosa luer, sier Liseth.

Hun oppdaget lueprotesten på Instagram, og fattet interesse for kvinnemarsjen.

– Det er viktig å understreke at dette ikke er en anti-Trump demonstrasjon, men han er blitt en manifestering av holdninger og språk, sier Liseth.

LUER: De rosa toppluene med katteører er en demonstrasjon mot nedsettende holdninger mot kvinner. Anja Liseth og Iren Dyngeland har strikket luene og deltar i kvinnemarsjen lørdag. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Globale protester

På Youngstorget i Oslo var det tusenvis av mennesker allerede en time før marsjen begynte.

– Vi anslår at det er mellom 2000 og 3000 som demonstrerer. Det er voksne folk og barn, så dette går rolig for seg, ser det ut som, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo-politiet.

MANGE OPPMØTTE: Det var hundrevis som samlet seg for taler på Youngstorget i Oslo sentrum lørdag. Foto: Iram Ansari / NRK

I Washington hadde arrangørene søkt om tilaltelse for samling av 200.000. Nå ventes en halv million deltakere, ifølge Washington Post.

Dog er det ventet at demonstrasjonene tar en roligere form enn det som var tilfellet fredag. Da gikk svartkledde demonstranter til angrep på biler og butikkvinduer.

Det er ventet at kvinnemarsjen tar en roligere form enn det som var tilfellet fredag. Da utvekslet politi og demonstranter pepperspray og murstein i gatene. Du trenger javascript for å se video. Det er ventet at kvinnemarsjen tar en roligere form enn det som var tilfellet fredag. Da utvekslet politi og demonstranter pepperspray og murstein i gatene.

Brit-Agnes Sværi ble engasjert da hun leste om «Womens March» i Washington Post og bestemte seg for å arrangere en solidaritetsmarsj i Norge.

Sværi mener kvinnemarsjen er mye større enn en anti-Trump-marsj. Foto: Privat

Hun mener kvinnemarsjen er mye større enn en anti-Trump-marsj.

– Budskapet om likestilling, mangfold og inkludering traff meg veldig. Det er en del krefter som ønsker å gå tilbake i tid. Våre holdninger og rettigheter som de før oss har kjempet og ofret for, står nå i fare, sier Sværi.

– Jeg vil at min datter skal få samme rammevilkår og muligheter som min sønn, sier Sværi til NRK.