Kvinnene kuttar i menn sitt lønsforsprang

OVERRASKA: Laila Pettersen er overraska over at menn dei seinare åra har auka lønsforspranget til kvinnene. Mannen Per trur det vil ta slutt. – Eg trur det er så mange feministiske straumningar i samfunnet vårt no, at kvinnene kjem til å ta menn att. Men det kjem nok til å ta tid, seier han.

Foto: Sølve Rydland / NRK