Hele flyplassen ble evakuert etter at innsjekket bagasje på formiddagsflyet til Oslo var gjennomskannet. Politiet ble varslet og det skulle handle om en granatlignende gjenstand.

– Da alarmen gikk fikk jeg vondt i magen, og lurte på om det kunne være min skyld, forteller Anna-Lena Ruud.

Dagen før hadde hun kjøpt den keramiske håndgranaten av kunstnervennen Livio Viggo Lilli i Bergen. De snakket også sammen om at det nok ikke var lurt å ta den med i håndbagasjen på flyet.

De keramiske håndgranatene med norsk flagg ble laget som en ironisk reklame for norsk våpenindustri i 2009. – Da var vi verdens 7. største våpenprodusent, sier kunstner Livio Viggo Lilli. Foto: Privat

– Jeg undersøkte også hvilke regler det var for dette, og fant ut at man kunne sjekke inn både softgun og andre gjenstander i bagasjen. Og så tenkte jeg at de skanner vel at den er laget av keramikk, forteller hun.

Kunstneren: – Ble overrasket over oppstyret

Men den gang ei.

Ruud ble geleidet av politiet til et rom der de begynte å spørre henne om hva hun hadde i bagasjen sin.

– Det verste er skammen. At jeg burde gitt beskjed på forhånd. Jeg er veldig pliktoppfyllende, og synes det er fælt at jeg har lagt mennesker til byrde. Jeg er full av skam og skyld, sier hun.

LES OGSÅ: Mistenkelig gjenstand førte til evakuering av Flesland

Kunsthåndverkeren Livio Viggo Lilli laget keramikkgranaten i 2009, som en ironisk reklame for norsk våpenindustri. Han synes det er merkelig at kunstverket kunne lage slik oppstyr.

Livio Viggo Lilli står bak keramikkgranaten som førte til evakuering på Flesland. – Jeg har sendt disse rundt i verden i flere år, og det har aldri vært noe problem, sier han. Foto: Privat

– Det er mange år siden jeg begynte å lage disse, og jeg har sendt de rundt til gallerier i inn- og utland i flere år. Det har aldri vært noe problem, så jeg ble overrasket over at det ble så voldsomt dette, sier han.

– Heldigvis tok Anna-Lena det veldig fint, selv om det ikke var hyggelig for henne, sier Lilli, som har lovet å sende en ny granat til henne.

Politiet: – Mer ubetenksomt enn straffbart

Onsdag kveld var Anna-Lena Ruud kommet seg til Oslo. Etter et forlenget opphold i Bergen hun gjerne skulle vært foruten.

– Men jeg kommer sikkert til å se humoristisk på det en annen dag, sier hun.

Politiet har vurdert hendelsen og vil ikke opprette sak. Dermed får det heller ingen konsekvenser for Ruud.

– Vi vurderer dette ikke som noe straffbart, mer ubetenksomhet. Det kunne vært greit å frakte den på andre måter eller kontaktet politi og flyplass, sier operasjonsleder Lars Geitle.