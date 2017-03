Kvinnelig vakt slått ned

Det har vært en hektisk natt for politiet, men ikke alvorlige hendelser, opplyser politiet. – En kvinnelig vakt ved et utested i sentrum ble slått i ansiktet da hun geleidet en beruset mann ut. Hun får trolig et blått øye, og det kommer nok en anmeldelse mot mannen i dag, sier operasjonsleder Morten Rebnord ved Vest politidistrikt.