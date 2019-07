Kvinneklinikken lager brukerråd

Kvinneklinikken i Bergen oppretter i høst et brukerråd for å få innspill til utforming av helsetilbudet, skriver BT. Ansatte og pasienter har kritisert tilbudet. Arbeidstilsynet har varslet pålegg, mens Fylkeslegen nylig sa at KK driver forsvarlig.