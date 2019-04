Kvinne utsatt for vold på Nygård

En kvinne i 30-årene ble slått til av en for henne ukjent mann på Nygård i Bergen lørdag kveld, skriver BT. Mannen skal ha sagt at hun skyldte ham penger, og slått kvinnen i ansiktet. Mannen er nå siktet for kroppskrenkelse, to trusler og tyveri, og er varetekstfengslet i fire uker, ifølge avisen.