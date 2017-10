Kvinne tiltalt for hatvold

En kvinne er tiltalt for vold og hatefulle ytringer mot to somaliske kvinner i Bergen. Hendelsene skal ha skjedd i en kø på Galleriet sist vinter, skriver BA. Ifølge tiltalen skal kvinnen ha kalt de somaliske kvinnene for «ekle dyr». Den ene skal ha fått et slag i ansiktet.