Kvinne til sykehus etter kollisjon

En kvinne er sendt til Haukeland etter en kollisjon mellom tre biler på fylkesvei 57 ved Isdalstø. Fire voksne og et barn blir behandlet på den lokale legevakten i Lindås. Et felt på fylkesvei 57 retning Knarvik er inntil videre stengt for trafikk.