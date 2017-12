Kvinne slått til på Nesttun

Politiet rykka seint torsdag kveld ut til Øvsttunvegen på Nesttun, etter melding om at ein 57 år gamal mann skulle ha slått til ei kvinne i ansiktet. – Dei to hadde krangla om pengar i forkant. Den 27 år gamle kvinna blødde frå munnen og hadde truleg nokon lause tenner. Ho var rusa og vart køyrd til legevakta, medan mannen vart sett i varetekt, seier operasjonsleiar Frode Kolltveit i Vest politidistrikt. Dei to involverte, som er kjenningar av politiet, skal ikkje ha nokon relasjon til kvarandre.