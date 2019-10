Kvinne skadd i bilulykke

Ei kvinne frå Stord blei alvorleg skadd i bilulykke etter kollisjon på E39 fredag ettermiddag, skriv Sunnhordland. Kvinna køyrde over i motset køyrefelt like sør for Førde i Sveio, og trefte ein annan bil. Den andre bilføraren var òg ei kvinne i 70-åra frå Stord. Ho blei lettare skadd. Begge blei frakta til akuttmottaket.