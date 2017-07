Kvinne satt i varetekt

En 25 år gammel kvinne gikk like etter klokken halv to i natt til angrep på vaktene på et utested i Bergen sentrum. Vaktene satte kvinnen i håndjern etter at hun sparket den ene av dem i skrittet. Da politiet kom på stedet skal hun ha sparket og spyttet på dem. Kvinnen er anmeldt for vold mot offentlige tjenestemenn og ordensforstyrrelse, opplyser operasjonsleder Jan-Tore Heggholmen.