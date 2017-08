Kvinne påkjørt av egen bil

Politiet fikk like før midnatt meldingen om at en kvinne på Straume hadde blitt påkjørt av sin egen bil. Hun hadde kjørt opp en bakke og gått ut av bilen, men denne hadde begynt å trille, og kvinnen hadde blitt hengende fast i døren. Kvinnen skal ha vært alene i bilen, og er ikke alvorlig skadet. Hun ble likevel sendt i ambulanse til Haukeland for sjekk, opplyser operasjonsleder Kjersti Eidsnes i Vest politidistrikt.