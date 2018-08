Kvinne meldt savnet i fjellet

En kvinne (65) er meldt savnet i fjellet på Voss. Det melder politiet på Twitter. Kvinnen startet en tur fra Smågiljane på Voss i dag tidlig. Hun er alene med hund og er opplyst å være i god form. Familien er bekymret for at noe kan ha skjedd henne, melder politiet. Et Sea-king helikopter fra Florø er på vei for å lete. Røde Kors og Norske redningshunder er også varslet og på vei til stedet.