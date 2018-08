Kvinne lagde bråk på Landås

En overstadig beruset kvinne lagde sent i går kveld bråk i en gate på Landås. Kvinnen i slutten av 30-årene, skal ha satt seg på motorsykler og revet i bildører. Hun ble tatt med til legevakten for en sjekk, og ble senere anmeldt for ordensforstyrrelse.