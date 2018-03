Kvinne køyrde utan førarkort

Ei 19 år gammal kvinne vart stansa av ein politipatrulje på Sotrabrua like før klokka 01.30 i natt. Det viste seg at kvinna køyrde utan gyldig førarkort, noko som også har skjedd tidlegare. – Ho vert politimeldt, og i tillegg har juristen bestemt at vi fjernar skilta på bilen, fortel operasjonsleiar Tatjana Knappen.