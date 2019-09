Kvinne hadde relasjon til offer

Kvinna i 30-åra som knivstakk ein mann på Stord sit no i avhøyr. Sunnhordland skriv at dei to skal ha hatt ein relasjon, men skriv at politiet ikkje vil utdjupa dette nærare. Kvinna er sikta for kroppskrenking. Mannen blei ikkje alvorleg skadd.