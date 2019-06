Kvinne arrestert etter bustadbrann

Ein tredje person er arrestert etter ein bustadbrann på Voss som skjedde natt til 2. juni. Kvinna vart arrestert 17. juni. Politiet mistenker at brannen er påsett, og mistenker kvinna for å ha medverka. To andre personar blei tidlegare i juni varetektsfengsla.