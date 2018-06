Kvinne alvorlig skadd etter brann – måtte hoppe fra andre etasje i brennende hus

Det ble dramatisk for en kvinne i slutten av 60-årene natt til lørdag.

Brannvesenet fikk klokken 03.47 melding om at et hus på Tysse i Samnanger stod i brann, og da de kom til stedet noen minutter senere var huset i full fyr.

Da brannmannskapene kom, hadde kvinnen hoppet fra andre etasje for å komme seg ut av boligen.

– Hun ble tatt hånd om av helsepersonell og sendt til Haukeland universitetssjukehus, sier vakthavende sjef ved 110-sentralen i Hordaland, Helge Lund.

Store skader på huset

Kvinnen skal ha skadet ryggen da hun hoppet, og skal også ha fått røykskader.

Klokken 14.20 opplyser Helse Bergen i en pressemelding at kvinnen er innlagt med alvorlige skader.

Mannskaper fra Samnanger, Arna og Fusa ble sendt til stedet, og Lund forteller at det var en krevende jobb å slukke brannen.

– Det er et eldre hus med dobbel kledning. Det gjør at det er vanskeligere å slukke brann der, sammenlignet med nyere hus.

Lund mener brannmannskapene har lagt ned en glimrende innsats.

– De har gjort en god jobb, men huset har store skader, forteller Lund.

UTBRENT: Huset på Tysse i Samnanger har fått store skader etter brannen. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Flammene sto ut fra veggen

Befal i Samnanger brannkorps, Torleif Steinsland, omtaler situasjonen som alvorlig for kvinnen som befant seg i huset.

Da brannmannskapene kom frem stod flammene ut gjennom veggen på den ene siden av huset.

– Kvinnen kom seg åpenbart ikke ned trappene og fant vel ut av hun ikke hadde noe annet valg enn å hoppe. Kvinnen hoppet ut fra vinduet, og tok seg etter hvert bort til naboen, forteller Steinsland.

Han har selv ikke snakket med kvinnen.

Brannmannskapene fryktet spredning til en nærliggende løe, men fikk kjapt kontroll over flammene.

– Huset var renovert og med dobbel kledning. Det ble derfor en del saging og ekstra arbeid for å komme til, sier Steinsland.

INNSATSSTYRKEN: Brannbefal Torleif Steinsland og Knut Harald Kvernes ved Samnanger brannvesen. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Skryter av samarbeid mellom kommunene

Også ordfører i Samnanger, Knut Harald Frøland, skryter av brannvesenet.

– Det er helt suverent at det kommer mannskaper så kjapt fra andre kommuner. Det er viktig å støtte hverandre på denne måten, sier han.

Han sier de har vært tidlig ute med å etablere et samarbeid med Bergen brannvesen.

– Det er bra for samfunnet å ha et slikt samarbeid. Samtidig er det viktig å ha en forankring i den enkelte kommunen slik at det blir et samarbeid og ikke en sammenslåing, sier Frøland.