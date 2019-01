Kvinne (66) funnet død i Bergen – en mann er siktet

Politiet fikk meldingen like etter klokken 02 natt til torsdag. En 66 år gammel kvinne ble i natt funnet død i en leilighet i Bergen sentrum. Politiet fikk meldingen via AMK like etter klokken 02 i natt.

Politiet kom raskt til stedet og pågrep der en 43 år gammel mann mistenkt for forholdet. Pågripelsen skjedde uten dramatikk. Det skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Krimteknikere undersøker leiligheten

Mannen er undersøkt av lege og sitter nå i arresten på politihuset. Politiet vil få oppnevnt forsvarer til mannen og ønsker å avhøre ham så snart som mulig.

Han er foreløpig siktet for drap etter straffelovens § 275.

Krimteknikere undersøker leiligheten der kvinnen ble funnet. Kvinnen vil bli sendt til obduksjon.

Inngangsdøren er knust, ifølge en nabo ble det gjort av politiet for å ta seg inn til leiligheten.

DØDSFALL: Vest politidistrikt skriver i en pressemelding at det er ingen informasjon som tilsier at andre er involvert i dødsfallet. Foto: Jon Bolstad / NRK

– Ingen kjent relasjon

Foreløpig er det ingen informasjon som tilsier at andre var involvert i kvinnens død.

Den siktede mannen er en 43 år gammel mann bosatt i Bergen. Det er foreløpig ikke kjent om det er en relasjon mellom de to.

Kvinnens pårørende er ennå ikke varslet.

NRKs reporter på stedet kan rapportere at ruten i døren til stedet der kvinnen ble funnet død, er knust.

En annen kvinnelig beboer på stedet forteller at hun ikke har hørt noe i natt.

– Jeg synes det er en utrolig ekkel følelse.

Hun forteller at ruten i døren ikke var knust onsdag kveld.

En annen mannlig beboer forteller at stedet er ofte bråkete, men han har ikke hørt noe i natt.

– Jeg visste ingenting om dette før jeg så politiet her.