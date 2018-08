Kvinne (65) savnet i fjellet på Voss

Kvinnen startet en tur tirsdag ca. klokken 07.00 ved Smågiljane like sør for Vangsvatnet på Voss. Hun skulle da en tur til Gråsidetoppen.

Kvinnen er alene i fjellet med en svart liten hund og er opplyst å være i god form. Politiet melder at kvinnens familie er redd for at det kan ha skjedd noe med henne.

– Et Sea-king helikopter fra Florø er på stedet for å lete. Det blir i området så lenge det er lys, sier operasjonsleder i politiet, Frode Kolltveit.

Røde Kors stiller med ti personer og Norske redningshunder møter med syv ekvipasjer.

– Vil lete utover natten

Kvinnens familie opplyser at turen ville tatt omtrent fem timer inkludert pauser. Kvinnen skal være godt kjent i området.

Kolltveit sier at redningsmannskapet på stedet vil fortsette letingen med samme styrke utover natten.

– Det skal være greit å ta seg frem i området. Det er en turvei man kan ta seg frem på, sier han.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Operasjonslederen sier at det har kommet inn to tips fra to som kan ha observert henne, men at tipsene ikke har ført noen vei.

Det er gode værforhold i området, melder politiet på Twitter.

Har du bilder fra aksjonen, tips oss på 03030.