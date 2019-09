Kvinne (50) vil ikkje gi forklaring

Kvinna som er tiltalt for å ikkje skaffe helsehjelp, samt for å ha forsøkt å fjerne bevis, etter drapet i Fyllingsdalen, vil ikkje gi forklaring under rettssaka i Bergen tingrett. Forsvarar Kaj Wigum sa til dommaren at det mellom anna var på grunn av den store belastninga ho har opplevd i saka. Kvinna var på eit tidspunkt sikta for medverknad til drap.