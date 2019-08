Kvam herad har satt krisestab

Ordfører Jostein Ljones (Sp) stadfestar at Kvam herad har sett krisestab etter at eit hus er evakuert og fleire vegar stengde på grunn av regnvêret. – Det viktigaste no er å ordna transport til og frå barnehage, skule og for helsepersonell.