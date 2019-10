Kværner får milliardkontrakt

Kværner signerer i dag ein kontrakt med Equinor om å levere 11 flytande betongskrog for turbinar for offshore vindkraft. Ifølge avisa Sunnhordland har kontrakten ein verdi på rundt 1,5 milliardar kroner. Kværner skal også stå for marine driftstenester.