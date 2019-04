Kutt over øyet etter slagsmål

Like før klokken 03.00 i natt til traff en politipatrulje på en mann med et kutt over øyet i Leirvik på Stord. Kuttet skal ha skyldtes et slagsmål, og politiet har gjort avhør og undersøkelser på stedet for å fåsvar på hva som kan ha skjedd.