Kurt Nilsen tatt med promille

Artisten Kurt Nilsen blåste raudt i ein promillekontroll i juli i fjor sommar. Nilsen blei stoppa då han skulle køyra til golfbana, dagen etter at han hadde drukke alkohol, skriv VG. Etter det avisa kjenner til vil artisten få bot, og mista lappen for eitt år. Manager Jan Fredrik Karlsen seier at Nilsen la seg langflat, og vedgjekk alt på staden.