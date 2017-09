Kun syltynt håp for MDG-Hermstad

Når 65,9 prosent av stemmene er opptalt på landsbasis, viser prognosene at MDG får 3,2 prosent. Det betyr at partiet høyst sannsynlig kan se langt etter å komme over sperregrensen. I Hordaland får partiet 3,3 prosent. Toppkandidat Arild Hermstad, her under valgvaken på Lille Ole Bull i Bergen sentrum, kan dermed etter alle solemerker vinke farvel til stortingsplassen han håpet på.