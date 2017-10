Kule trefte hus – ingen får straff

Ein mann i 60-åra melde seg etter at 84 år gamle Annie fekk ei kule gjennom husveggen sin i Ytrebygda i mai. No har påtalemakta bestemt at mannen, som var sikta for uforsiktig omgang med våpen, ikkje skal straffast, opplyser stasjonssjef i Bergen Sør, Bård Tore Norheim.