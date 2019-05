Kulden påvirker fruktbøndene

Kalde netter har ødelagt årets eplesesong for flere fruktbønder rundt om i landet. I Hardanger har det foreløpig ikke vært frost, men fruktlagerinspektør Leif Øie, forteller at kulden gjør at blomstringen går saktere. – Vi får ikke en 2018-sesong i år.