Kryptoselskap tordner etter budsjettkutt: – Vi er blitt holdt for narr

Selskapet driver landets største bitcoinsenter, og ble tatt på sengen av budsjettavtalen mellom KrF og regjeringspartiene tirsdag kveld. Den fastslår at datasentre som produserer kryptovaluta, må betale normal elavgift.

– Vi opplever at vi er blitt lurt og på mange måter holdt for narr, sier en sjokkert Gjermund Hagesæter til NRK.



Han er talsmann for selskapet Kryptovault, som driver landets største bitcoinsenter.

I løpet av det siste året har de startet opp datasentre flere steder i landet, blant annet på Dale i Vaksdal kommune i Hordaland.

OPPGITT: Gjermund Hagesæter er talsmann for selskapet Kryptovault. Han er svært oppgitt over den korte fristen som er gitt før elavgiften skal fjernes. Foto: Siri Løken

Må trolig legge ned

Datasentre har i dag samme rabatt som annen kraftkrevende industri. Det innebærer at de som har en kapasitet på mer enn 0,5 megawatt, betaler 0,48 øre i avgift per kilowattime, i stedet for 16,58 øre. Rabatten fjernes fra og med nyttår.

– Vi har sett at det er enkelte som har fremmet dette forslaget, men jeg hadde aldri trodd at det skulle vedtas over natten. Jeg trodde i det minste det ville kjøres en prosess, hvor alle aktører ville bli hørt, sier Hagesæter.

Bare på Dale har selskapet investert flere titalls millioner kroner i drift, ifølge Hagesæter. De har langsiktige avtaler med blant annet store asiatiske selskaper for utvinning av kryptovaluta.

Han sier driften ikke lenger vil være lønnsom ved å miste subsidieringen.

– Våre tilsatte må nå enten permitteres eller sies opp. Hadde vi fått et år på oss så kunne vi skaffet nye kunder, men det er umulig å gjøre på en måned, sier han.

– Nei til inntekter og jobber

IKT-Norge har reagert kraftig på beslutningen om å kutte subsidiene.

– Dette er sjokkerende! Her har budsjettkameratene endret rammevilkår uten drøfting, høring eller dialog med bransjen. Norge scorer høyt på rankinger over politisk stabilitet og forutsigbare rammevilkår, men nå spiller regjeringen hasard med denne troverdigheten, sier IKT-Norges sjeføkonom Roger Schjerva i en pressemelding.

Schjerva sier videre at konsekvensene av dette vil være at kryptovaluta-minerne jages til Sverige og Danmark.

– Kraft må vi fortsatt levere til disse sentrene innenfor det nordiske kraftmarkedet. Vi sier bare nei til inntekter og jobber i mange kommuner i Norge. Vi kan bare håpe at politikerne forstår at energikrevende databehandling er noe av det vi skal leve av i framtida, legger han til.

Vurderer å utsette fristen

Finanspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Helge André Njåstad, forstår frustrasjonen til Hagesæter.

– Det vil alltid være noen inndekkinger som får konsekvenser når man er i budsjettforhandlinger. Dette er en del av budsjettavtalen mellom KrF og regjeringen og det handler om å finne inndekningen til de løsningene som KrF fikk flertall for i går, sier han.

FORSTÅR FRUSTRASJONEN: Finanspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Helge André Njåstad, forstår frustrasjonen til Hagesæter. Foto: Johan Moen / NRK

Njåstad sier at det ikke er utelukket at fristen kan bli utsatt.

– Dette diskuterte vi senest i dag og er noe vi må se på slik at det er forutsigbarhet for aktørene.