Kronprinsparet kjem til sykkel-VM

Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit kjem til Bergen for å vere til stades under sykkel-VM 24. september. Kronprinsparet vil vere til stades i målområdet på Festplassen, og skal delta under medaljeseremonien på Torgallmenningen etter målgang.