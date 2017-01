Kritisk til utviklingen i Arktis

Forskning må være uavhengig. Det sier generalsekretær Maren Aschehoug Esmark i Naturvernforbundet (bildet). Hun reagerer på at det tidligere i dag ble kjent at klimaobservasjoner brukes for å gjøre oljeutvinning, shipping og turisme mulig i Arktis.