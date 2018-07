Kritisk til Turøy-rapport

Det europeiske flysikkerhetsbyrået, EASA, er kritisk til deler av rapporten om Turøyulykken. Byrået fikk kritikk i rapporten for ikke å ha tatt nok hensyn til en ulykke med et tilsvarende helikopter i 2009. Ifølge TV 2 svarer EASA nå at meningene og hypotesene i rapporten ikke tar hensyn til det som var faktisk kunnskap om det som skjedde i 2009.