Kritisk til at Bergens varaordfører fronter Norwegian-lansering

Tirsdag holdt Avinor og Norwegian pressekonferanse på Flesland for å fortelle at Norwegian skal fly direkte fra Bergen til flyplasser utenfor Boston og New York.

Det skjer tre uker etter at Norwegian varslet nedlegging av direkteruten fra Bergen til JFK-flyplassen.

Sondre Båtstrand (MDG)

Miljøpartiet de Grønnes Sondre Båtstrand reagerer på at Bergens varaordfører Marita Moltu (KrF) satt side om side med Norwegian og Avinor på pressekonferansen, fordi den nye terminalen som bygges på Flesland åpner for vekst i flytrafikken.

– Jeg synes ikke økt kapasitet for forurensning er noe å feire. Hadde jeg vært varaordfører, ville jeg nok prioritert noe annet og mer miljøvennlig å være med på, sier Båtstrand.

«America great again»

Varaordføreren roste flyselskapet under pressekonferansen.

– Bergenserne er jo patriotiske, og vi er opptatte av å gjøre Bergen «great». I dag er Norwegian med på å bidra til det, og det gleder vi i Bergen oss over, sa Moltu.

Rutene skal betjenes av Boeing 737 Max, som ifølge Norwegian har 14 prosent lavere CO₂-utslipp enn moderne, sammenlignbare fly.

Moltu sier hun er glad for at Norwegian tenker miljøvennlig, og mener de to direkterutene er bra for næringslivet, turismen og befolkningen i bergensregionen.

Men hun fulgte også opp kommentaren om å gjøre Bergen «great» med en mer velkjent versjon av formuleringen.

– Jeg vil gratulere, ikke bare til Bergen, men også til Boston og New York, som får del av Bergen. Jeg tror også dette er med på å gjøre «America great again», sa Moltu med et smil.

DEN NYE FLYTYPEN: Det første Boeing 737 Max-flyet rulles ut i Renton, Washington 8. desember 2015. Foto: Ted S. Warren / AP

– Unødvendig hyllest

Båtstrand er ikke imponert.

– Jeg blir oppgitt over at varaordføreren går så langt i å rose Norwegian for miljøvennlighet, når det som skjer er at flytrafikken og utslippene øker. Dette er ingen gledens dag for natur og klima, sier han.

Båtstrand presiserer at MDG er positive til den nye flyteknologien som er på trappene.

– Det viktigste for MDG er å kutte i de kortere flyreisene innenfor Sør-Norge, men jeg synes like fullt hyllesten av Norwegian og de nye USA-rutene er unødvendig når vi vet hvor mye utslipp som følger av flytrafikken.

Moltu: – Urealistisk

Mikkel Grüner (SV) Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Mikkel Grüner (SV) er også skeptisk til varaordførerens miljøoptimisme for flytrafikken, og sier han generelt mener Flesland bør få mindre trafikk.

– Men her opplever jeg at varaordføreren er på representasjon, som i andre situasjoner i skjæringspunktet mellom kommunens og næringslivets interesser, og vil ikke kritisere henne for å delta, sier Grüner.

Moltu svarer slik på MDG-kritikken, i en tekstmelding:

«Det er ikke uventet at MDG kommer med urealistiske uttalelser. Også MDG sine tillitsvalgte bruker både fly og bil som transportmiddel. Dobbeltmoral er ikke nødvendigvis god moral. Jeg vil gi ros til flyselskaper som vil satse på Bergen og som satser miljøvennlig».