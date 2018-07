Kritisk skadd – politiet undersøker

Politiet har startet undersøkelsessak etter at en kvinne (24) ble innlagt på Haukeland med livstruende skader etter et fall i Sandviken søndag. – Så langt ser det ikke ut som det har skjedd noe straffbart, sier Jannike Bremar Johannessen, leder for voldsseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon.