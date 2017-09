Kritisk for Djabrail

Tilstanden er framleis kritisk for Djabrail (6), som vart feilmedisinert på Haukeland sjukehus i august. Seksåringen er no under behandling på Oslo universitetssykehus. – Pasienten er under intensivbehandling, og tilstanden er kritisk og uavklart. Det vert framleis arbeida med å gjere ein «second opinion», seier anestesilege og klinikkleiar Øyvind Skraasted ved Oslo universitetssykehus.