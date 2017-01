Kritiserer storfylket: – Ikke all verdens vits

Forhandlingsutvalgene i Sogn og Fjordane og Hordaland fylker ble tirsdag enige om å slå seg sammen til storfylket Vestlandet.

Det er ikke alle på Stortinget fornøyd med.

Leder i kommunalkomiteen på Stortinget, Helge André Njåstad (Frp), mener at det nye storfylket ikke vil få den slagkraften mot sentralmakten som ønsket.

– Vestlandet vil bare kunne konkurrere med Østlandet dersom Stavanger og Bergen er i samme region. Den nye regionen blir for liten, og ikke like stor som Oslo en gang, sier Njåstad.

– Hva er da vitsen med å slå seg sammen?

– Det er ikke all verdens med vits. Hordaland får 100.000 innbyggere til, mer avstand, og en desentralisert struktur. Den store gevinsten ser man ikke, sier Njåstad, som tidligere var ordfører i Austevoll kommune.

ENIGE: Etter to dager med forhandlinger ble forhandlingslederne Pål Kårbø (KrF) og Jenny Følling (Sp) enige. Foto: Mette Anthun / NRK

Ber Hordaland se til Rogaland

I desember stemte fylkestinget i Rogaland mot en vestlandsregion, etter at Frp sa nei. De mente at Rogaland selv kunne klare de oppgavene de har i dag. Likevel holdt Rogaland døren på gløtt før Hordaland, dersom regionene ble tilført nye oppgaver.

Njåstad mener at Hordaland i stedet burde se sørover.

– Hordaland og Rogaland bør snakke sammen og forsøke å lage en avtale. Ønsker man å bli en motmakt til Oslo, er det handlingsrom for det nå, sier han.

Raser mot stortingspolitiker: – Freidig!

– Freidig

Fylkesordfører i Sogn og Fjordane, Jenny Følling (Sp), mener at Njåstad ikke respekterer fylket hennes.

– Utspillet er veldig freidig. Det var Fremskrittspartiet som veltet avtalen i Rogaland. At Njåstad sier dette nå er respektløst overfor oss. Vi har tatt nabopraten og satt oss i førersetet. Om tallet på dagens fylker skal halveres, så vil vi ha noe å si her, og nå har vi to intensjonsavtaler. Det betyr at det er opp til Stortinget å levere, sier hun.

Regionreform Ekspandér faktaboks Regjeringa har oppfordret fylkes­kommunene til å fatte vedtak om strukturendringer på regionalt nivå i løpet av høsten 2016.

Departementet vil gi støtte til fylkeskommuner som gjør forpliktende vedtak om å utrede sammenslåing. Det utbetales en støtte på 200 000 kroner per utredning (prosjektstøtte).

Da kommunereformen ble behandlet i Stortinget i juni 2014, ba et flertall på Stortinget om at det ble gjennomført en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene parallelt med arbeidet med å gi flere oppgaver til kommunene.

Regjeringa planlegger å fremme forslag til Stortinget om ny kommunestruktur og ny region­struktur våren 2017.

Sammenslåingene som blir vedtatt av Stortinget, vil som hovedregel tre i kraft 1. januar 2020, etter kommune- og fylkestingsvalget høsten 2019. Kilde: Regjeringa

– Makten ligger hos Stortinget

I Hordaland er fylkesvaraordfører Pål Kårbø (KrF) også kritisk til Njåstads utspill.

– Vi ønsker å bidra og vi har tro på regionstanken. Når Rogaland ikke vil være med, velger vi å ikke sitte i ro mens vi ser Stortinget gjøre dette alene, men i stedet å gjøre dette selv. Jeg har ikke bruk for å snakke om Sogn og Fjordane slik som Njåstad gjør, sier Kårbø.

Han sier at det ikke heller bare er å ta opp kontakt med Rogaland, ettersom det foreligger et fylkestingsvedtak om en sammenslåing av tre fylker, subsidiert sammen med Sogn og Fjordane etter Rogalands nei.

– Nå ligger makten hos Njåstad og komiteen. Vi har sendt en pasning, men han må score mål, sier Kårbø.