Kritiserer luftfartstilsynet: – Skandaløst å oppheve flyforbudet før granskingen var ferdig

Det er klare likhetstrekk mellom Turøy-ulykken og en ulykke med et Airbus-helikopter utenfor i Skottland i 2009. Det viser havarikommisjonens endelige rapport. 13 mennesker mistet livet i helikopterulykken i april 2016.

Selv om granskingen av ulykken først ble erklært ferdig torsdag, valgte luftfartstilsynet å oppheve flyforbudet for slike helikoptre allerede i juli 2017.

Det som skjedde med rotoren til helikopteret kan sammenlignes med et fly som mister vingen, sier assisterende undersøkelsesleder i havarikommisjonen, Ingvild Ytrehus.

– Folk på Turøy var vitne til at helikopteret mistet rotoren sin. Det er som å se et fly brekke begge vingene uten noen ytre påvirkning. Det er dramatisk, sier Gram.

– En ulykke som kan skje igjen

– Når vi hadde en lignende ulykke i 2009, er det uholdbart at slike helikopter får lov til å fly, sier Per Gram.

Gram er pensjonert flyver og har vært med i flere utvalg for helikoptersikkerhet. Han er svært kritisk til at flyforbudet ble opphevet i fjor.

– Dette er en ulykke som kan skje igjen med samme type girboks. Det fremkommer tydelig av det Haverikommisjonen har sagt. Hvordan i all verden kunne man da lette flyforbudet, det er for meg uforståelig.

Han legger til:

– Selv om Airbus redesigner girboksen tviler jeg på om denne typen helikopter med denne typen girboks får adgang til Nordsjøen og norsk sektor. Dette er alvorlig.

NY RAPPORT: Havarikommisjonen la torsdag frem sin granskingsrapport. Fra venstre William J. Bertheussen, Kåre Halvorsen, Tor Nørstegård og Ingvild Ytrehus. Foto: Mats Arnesen / NRK

– Super Puma H225 er trygge nå

I en e-post til NRK skriver Luftfartstilsynet:

«Det var ikke trygt å oppheve flyforbudet i oktober 2016, noe Norge og Storbritannia lot være å gjøre, men det var riktig å oppheve flyforbudet i juli 2017. Det finnes naturlig nok ingen garantier, men vi er trygge på at disse helikoptrene er trygge å fly med. Vi har fått gjennomslag for innføring av nye, svært strenge tiltak, blant annet for at man skal kunne oppdage metallpartikler i girkassen så tidlig som mulig for å unngå lignende ulykker.»

Videre viser de til noen konkrete grunner til at flyforbudet ble opphevet juli 2017:

Girtypen (FAG) som ble brukt på Turøy-helikopteret får ikke lenger brukes. Det er erstattet av en annen mer sikker girtype (SNR).

Den tillatte levetiden til planetgiret er vesentlig redusert. Nå får ikke planetgirene brukes etter 1.000 flytimer. De blir de kassert.

Det er satt inn en helt nytt system med ny teknologi for å avdekke spon i giroljen.

I en e-post til NRK skriver Airbus Helicopters at de «uttrykker sin dypeste beklagelse for ulykken som kostet 13 menneskeliv ved Turøy i 2016».

«Airbus Helicopters er forpliktet til en kontinuerlig forbedring av H225 MGB med en økende robusthet, pålitelighet og sikkerhet, som fremhevet i Statens havarikommisjon for transport (SHT) sin anbefaling. Dette inkluderer blant annet en utvikling av nye vibrasjonsovervåkningsmetoder som med tiden vil bli delt med industrien»

Utover det har de ingen kommentar til Grams kritikk.

Airbus tar funnene i Havarikommisjonens rapport til etterretning. Airbus er enige i at det er likhetstrekk mellom ulykken utenfor Skottland i 2009 og ulykken ved Turøyna. Men siden det ikke fantes klare beviser den gangen, var det umulig å iverksette tiltak som kunne forhindret ulykken.

Helikopteret som havarerte under Turøy-ulykken var av typen H225, og det har nå de strengeste globale standardene når det gjelder flydyktighet.

Per Gram er imidlertid svært fornøyd med den jobben den norske havarikommisjonen har gjennomført.

– Jeg er glad for at vi har Halvorsen og hans kommisjon. Vi piloter har alltid hatt et godt forhold til dem fordi vi vet hvor flinke de er. Det har de bevist nok en gang med denne saken.