«Flaut», «skammelig», «provoserende» og «trist».

Det er blant karakteristikkene av Vest politidistrikt sin håndtering av saken mot skoleeleven som avslørte sikkerhetshull i datasystemene til Bergen kommune.

Den nå 13 år gamle gutten varslet kommunen om sikkerhetsfeilen, men ble ikke lyttet til. Da valgte han å ulovlig logge seg inn i systemet, hvor han fikk tilgang til brukernavn og passord til 35.000 personer.

I går fortalte NRK at politiet henlegger saken. Likevel får gutten en form for straff i form av et inndragningsforelegg. Politiet har nemlig valgt å beholde tre harddisker og én minnepenn, som de konfiskerte.

Forklaringen er at de er brukt i forbindelse med en straffbar handling, all den tid gutten lastet ned og lagret deler av informasjonen han hadde fått tilgang til.

I forelegget fra politiet står det blant annet at gutten har «skaffet seg uberettiget adgang» og at handlingene hans «påførte Bergen kommune tap av omdømme».

OVERRASKET: Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, er overrasket over at politiet straffer en 13-åring de selv omtalte som en varsler. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Datatilsynet: – Politiet snur saken på hodet

Direktøren i Datatilsynet, som nylig ila Bergen kommune rekordhøye 1,6 millioner kroner i overtredelsesgebyr for manglende etterlevelse av personvernreglene, reagerer på politiets beslutning.

– Det synes jeg er å snu saken helt på hodet. Det er kommunen selv som har påført seg et tap av omdømme når de ikke har klart å ivareta sikkerheten i innloggingssystemene, sier leder Bjørn Erik Thon.

Bergen kommune beklaget at opplysningene om passord og brukernavn lå ute, men avviste først at gebyret på 1,6 millioner kunne forsvares.

Denne uken vedtok kommunen likevel det historisk høye gebyret.

– Bemerkelsesverdig

Guttens foreldre nekter å vedta forelegget om inndragingen av datautstyret. De mener påstanden om at guttens handlinger har skadet kommunen sitt omdømme, ikke kan aksepteres.

– Det fremstår bemerkelsesverdig at det er vist til at eleven sin handlemåte har påført kommunen omdømmetap, sa foreldrenes advokat Ingrid Aksnes til NRK torsdag.

Reaksjonene er enda kraftigere i sosiale medier.

Miljøpartiet De Grønnes toppkandidat i Bergen, Thor Haakon Bakke, mener saken er et av de desidert flaueste øyeblikkene i kommunens historie.

– Og nå også politiet. For en gjeng klovner, skriver han på Twitter.

Vest politidistrikt har ikke svart på NRKs henvendelser om saken torsdag kveld.

– Må kunne varsle uten å bli straffet

Torgeir Waterhouse, direktør for Internett og nye medier i IKT-Norge, har tidligere uttalt til NRK at kommunen aldri skulle ha anmeldt forholdet.

Han kaller politiets vurdering for trist og problematisk.

– Det er påfallende at det er gutten som rammes i denne saken, når det er kommunen som har gjort det til en stor sak og til et omdømmeproblem for seg selv, sier Waterhouse.

Han mener politiet heller skulle ha fokusert på hva som gikk galt med sikkerheten og hvorfor varselet ikke ble fulgt opp. Nå frykter han at saken kan få konsekvenser for andre varslere.

– Man må kunne varsle om feil man kommer over, og være trygg på at man ikke blir straffet. Dette kan føre til at folk ikke kommer til å tørre å varsle i slike saker, sier han.

KREVER UNNSKYLDNING: Sofie Marhaug og Rødt kaller håndteringen av saken for en skandale. – Kommunen burde takket ham for å ha hjulpet oss, sier hun. Foto: Sølve Rydland / NRK

Mener byrådslederen må unnskylde

Rødt kaller håndteringen av saken en skandale, og varsler at de vil ta den opp i Bergen bystyre.

Partiet krever at byrådsleder Harald Schjelderup går ut med en unnskyldning til gutten og hans foreldre, og at kommunen dekker alle tap som gutten er blitt påført.

– Dette er pinlig fordi det er Bergen kommune som har gjort noe galt. Gutten har gjort det rette. Han avdekket feilen. Derfor bør kommunen beklage, og heller takke ham for å ha hjulpet oss, sier førstekandidat for Rødt i Bergen, Sofie Marhaug.

Finansbyråd Håkon Pettersen (KrF), sier kommunen allerede har beklaget at varselet ikke ble tatt på alvor.

– Jeg vil gjenta den beklagelsen i dag, sier han.

Når det gjelder politiets avgjørelse om henleggelse og konfiskering av datautstyr, sier han at det må politiet svare for selv.

– Men jeg vil uansett understreke at kommunens omdømme ikke skal ha noe å si i denne saken. Bergen kommune anmeldte aldri gutten, men hendelsen. Å frata gutten utstyret var helt og holdent politiet sin beslutning, sier Pettersen.

Under følger et utdrag av reaksjonene på saken:

