Kritikk mot bitcoin-støy på Dale

Eierne av dataanlegget som lager digital kryptovaluta i gamle fabrikkbygninger fikk sterk kritikk fra nær 200 naboer under et folkemøte torsdag. Talsperson Gjermund Hagesæter lover at Kryptovault skal redusere støyplagen naboene opplever hele døgnet.